ABD borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.506,85 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 2,2 kayıpla 2.783,10 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,4 azalışla 78.393,18 puana düştü.



Endekslerdeki düşüşte, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişeler ve salgın nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.



ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Sanayi üretimi de martta aylık yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü gösterdi.



Öte yandan, Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46, Citigroup'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 azaldı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanan "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında ise ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığı bildirildi.