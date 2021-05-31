ABD 30 yıl sonra İran'dan petrol ithal etti

Dünya siyaset sahnesinde sürekli polemik ve tartışmalara neden olan ABD ve İran arasında sıkı ambargo ve yaptırımlara rağmen ticaretin yapıldığı belirlendi. ABD'nin İran'ı nükleer projeleri nedeniyle kara listeye almasının ardından Avrupa ülkeleri de bu şekilde tavır almaya başlamıştı. Bir dönem neredeyse petrol ticareti yapamayacak duruma gelen İran ile ABD arasında ticaretin yapılması şaşkınlıkla karşılandı.

ABD PETROL ALDI!



ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, İran enerji sektörüne uygulanan yaptırımlara rağmen Mart ayında İran'dan 1 milyon 33 bin varil petrol ithalatı yapıldı.

30 YIL SONRA BİR İLK



ABD, İran'dan en son 1991 yılında petrol satın almıştı. Aradan 30 yıl geçtikten sonra ikinci defa petrol satın alımı yapmış oldu.

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