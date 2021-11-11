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ABD 2022 yılına şimdiden borçlandı

#ABD#Bütçe#Açık
ABD 2022 yılına şimdiden borçlandı

ABD'de yeni mali yılın ilk ayına ait bütçe açığına ilişkin piyasa beklentisi 179 milyar dolar olması yönündeydi.

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 ABD federal hükûmetinin bütçe açığı, 2022 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 42 azalarak 165 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

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Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının ilk ayında federal hükûmetin bütçe açığı 165 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükûmet, geçen yılın aynı ayında ise 284 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece, bütçe açığı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 42 azalış gösterdi.

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Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ekimde 179 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükûmetin gelirleri ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 artarak 283,9 milyar dolara çıkarken harcamaları yüzde 13,9 azalışla 448,9 milyar dolara geriledi.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında ise toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükûmet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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