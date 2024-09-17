AB ve İngiltere arasında ticarette sert düşüş

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Merkezi Birmingham'da bulunan Aston Business School tarafından hazırlanan "Brexit Sonrası İngiltere Ticareti" başlıklı rapora göre, aylık veriler değerlendirildiğinde, İngiltere'nin AB'ye ihracatı 2021-2023 döneminde yüzde 27 gerilerken AB'den ithalatı da yüzde 32 düştü. Ticaretteki daralma, ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği ve yoğunluğunun gerilemesinden kaynaklandı.

Yıllık bazdaki verilere göre ise ihracat yüzde 17, ithalat yüzde 23 azaldı.

Bu kapsamda, Brexit nedeniyle 30 Aralık 2020'de İngiltere ve AB arasında imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, ihracat ve ithalatı etkileyen sektörlerde aksaklıklara yol açtı.

Ticaretteki gerileme 2023'te etkisini daha sert şekilde hissettirirken, rapora göre bu durum, İngiltere-AB ticari ilişkilerinde Brexit sonrası geçişin sadece kısa vadeli bir aksaklık olmadığına ve devam edecek daha derin yapısal değişikliklere işaret ediyor.