AB ve İngiltere arasında aşı gerginliği artıyor! Bugün karar günü...

Sanal zirve, üçüncü bir koronavirüs dalgasının Avrupa'nın çoğunu yine sıkıntıya sokacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin aşı yaygınlaştırma kampanyası İngiltere'nin kampanyasından daha yavaştı.

Avrupa Komisyonu, ilaç şirketlerini, başta AstraZeneca olmak üzere, söz verilen dozları AB'ye teslim etmedikleri için suçladı. Ancak liderler, AB içindeki tedarikleri artırmayı amaçlayan aşı ihracatına yeni kısıtlama getirilmesi önerileri konusunda bölünmüş durumda.

BBC'nin haberine göre Belçika'daki bir tesis Oxford-AstraZeneca aşısını üretiyor ve Hollanda'daki bir başka tesisin AB'de aşı tedarikini artırması bekleniyor. Brüksel, son iki ayda AB'den ihraç edilen 40 milyondan fazla dozun dörtte birinin İngiltere'ye gönderildiğini söyledi.

Çarşamba günü yapılan ortak bildiride, İngiltere ve AB "bir kazan-kazan durumu yaratmak ve herkes için aşı arzını genişletmek" istediklerini söyledi. Bildiride, "Hepimiz aynı salgınla karşı karşıyayız ve üçüncü dalga AB ile İngiltere arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getiriyor" dendi.

Bu arada AB’li liderler, seçmenlere hem aşı tedariğini hem de aşı uygulamalarını artırmak için harekete geçtiklerini göstermek için artan bir baskı altına giriyor.

İNGİLTERE HEDEF Mİ ALINIYOR?

BBC'ye verdiği bir röportajda, AB'nin İç Pazar Komiseri Thierry Breton, bloğun sorunlarının Birleşik Krallık hükümeti değil AstraZeneca ile ilgili olduğu konusunda ısrar etti.

Breton AstraZeneca, kararlaştırılan 120 milyon dozu AB'ye sağlasaydı, üye devletler İngiltere ile aynı aşı oranına sahip olacaklarını söyledi. AstraZeneca, AB ile yaptığı sözleşmeyi yerine getirmediğini reddediyor.

Geçen hafta, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin İngiltere'ye 10 milyondan fazla doz ihraç ettiğinden şikayet etti, ancak İngiltere şimdiye kadar karşılığında hiç ihracat yapmadı.

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