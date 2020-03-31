AB ülkelerinde iş gücü maliyetinde büyük fark

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2019 yılı tarım ve kamu sektörleri dışındaki saatlik iş gücü maliyetlerini açıkladı. Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar ortaya çıktı.

AB'de ortalama 27,7 euro olan saatlik iş gücü maliyetleri ülkelere göre 6 euro ile 44,7 euro arasında değişiklik gösterdi. AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti.

Danimarka, saatlik 44,7 euro seviyesinde olan iş gücü maliyeti ile AB üyesi ülkelerin arasında en üst sırada yer aldı. Danimarka'yı en yakın, 41,6 euro ile Lüksemburg, 40,5 euro ile Belçika ve 36,6 euro ile Fransa, 36,4 euro ile Hollanda ve 36,3 euro ile de İsveç izledi.

AB'nin başat ekonomisi Almanya'da geçen yıl saatlik iş gücü maliyeti 35,6 euro olurken, İtalya'da 28,8 euro, İspanya'da 21,8 euro , Avusturya'da 34,7 euro ve Yunanistan'da 16,4 euro seviyesinde belirlendi.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti 6 euro ile Bulgaristan'da gerçekleşti. Bu ülkeyi saatlik 7,7 euroluk iş gücü maliyeti ile Romanya, 9,4 euro ile Litvanya, 9,9 euroyla Macaristan ve Letonya izledi.