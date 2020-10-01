MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı
GeriEkonomi AB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

AB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 7,5 milyar avroluk kahve ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla kahve ithalatı verilerini paylaştı. Buna göre, AB üyesi ülkeler, geçen yıl 3 milyon tonluk kahve ithalatına toplam 7,5 milyar avro ödedi.

AB'nin kahve ihracatında ilk sırayı 932 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 673 bin tonla Vietnam, 221 bin tonla Honduras, 166 bin tonla Kolombiya, 145 bin tonla Uganda, 137 bin tonla Hindistan ve 113 bin tonla Peru izledi.

Söz konusu dönemde Almanya 1,1 milyon ton, İtalya 604 bin ton, Belçika 303 bin ton, İspanya 273 bin ton ve Fransa 236 bin ton kahve ithal etti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle