AB ülkeleri bütçe ve kurtarma programını müzakere ediyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk paket hakkında, "Bütçe ve kurtarma programı konusunda şu anda bir engel var ve bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor." dedi.



Michel, "Geçen yılın değerlendirmesi ve gelecekteki sınamalar" konusunda Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı hakkında konuştu.



Oy birliği gereken paketin AB fonlarını "hukukun üstünlüğü" şartına bağlayan mekanizma nedeniyle Macaristan ve Polonya tarafından veto edildiğini anımsatan Michel, "Bütçe ve kurtarma programı konusunda şu anda bir engel var ve bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor."ifadelerini kullandı.



"ALMANYA'NIN ÇABALARINI DESTEKLİYORUM"



Michel, AB Dönem Başkanı Almanya'nın bu konuda uzlaşı sağlamak üzere müzakereleri sürdürdüğüne işaret ederek, "Almanya'nın çabalarını destekliyorum. Burada hukukun üstünlüğü ve temel haklar ana unsur. Bunlar, Avrupa projesinin DNA'sıyla bağlantılı. Bu temel demokratik değerleri desteklemeliyiz." diye konuştu.



Charles Michel, Macaristan ve Polonya’nın hukukun üstünlüğü mekanizmasının keyfi olarak uygulanmasından korktuklarına dikkati çekerek, "Bu konuda iyimser kalmak istiyorum. Umarım önümüzdeki bir kaç günde bu zor konuları çözümleyebiliriz." değerlendirmesinde buldu.



Söz konusu bütçe ve kurtarma programının 27 üye ülke oy birliği yerine Macaristan ve Polonya olmadan 25 AB ülkesi tarafından gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli girişimler hakkında Michel, "Bu konuda bir yorumda bulunmak istemiyorum. Önceliğim geçmişte sağlanan uzlaşının tam olarak uygulanması." dedi.

Tartışmaların odağında AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanması yer alıyor. Macaristan ve Polonya, AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmaya karşı çıkıyor.



İki ülke bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için söz konusu oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyor.