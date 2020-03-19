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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

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AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri belirtildi.Stokta, solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları ile maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yer alacağı bildirilen açıklamada, ayrıca aşı ve çeşitli laboratuvar malzemelerinin de depolanacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 20 Mart'ta yürürlüğe gireceği, stoka ev sahipliği yapan ülkenin ekipmanları tedarik etmekle yükümlü olacağı, AB Komisyonu'nun ilk aşamada 50 milyon avro bütçe ile stok finansmanının yüzde 90'ını gerçekleştireceği kaydedildi.

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