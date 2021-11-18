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AB, seyahat listesini güncelledi

#AB Konseyi#Seyahat Listesi#Ekonomianasayfa
AB, seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Endonezya'yı ekledi.

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

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Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Namibya,Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan’a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek. Güncellemeyle listeye Endonezya ilave edilmiş oldu. AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

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Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor. AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

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#AB Konseyi#Seyahat Listesi#Ekonomianasayfa

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