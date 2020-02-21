AB liderlerinin bütçe zirvesi devam ediyor

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de Perşembe günü başlayan bütçe konulu AB Liderler Zirvesi'nde müzakereler ikinci günde sürüyor. Zirvede, AB'nin gelecekteki bütçesi üye ülke liderlerince ele alınıyor. Liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında görüşlerini paylaşıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvede 27 lider arasında uzlaşı sağlamaya çalışıyor. Bu çerçevede liderlerle ikili görüşmeler yapan Michel, ortak bir bütçe planı belirlemeye çabalıyor. AB üyesi ülkelerin bütçeden farklı beklentileri olması nedeniyle yapılan müzakereler uzun zaman alıyor.

BÜTÇE BOYUTU

AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep ediyor.

Toplam 1 trilyon avro civarındaki bütçe müzakerelerinde küçük yüzdelik dilimler toplamda yüzlerce milyar avroluk farka neden olabiliyor.



UYUM PROGRAMLARI

Özellikle az gelişmiş AB ülkeleri, bütçede yer alan uyum programlarına ciddi oranda mali katkı verilmesini istiyor. Söz konusu programlar, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmaya yönelik projelere finansal destek sağlıyor. Bazı Batı Avrupa ülkeleri ise söz konusu kaynakların azaltılmasını ve hukukun üstünlüğü gibi şartlara bağlanmasını talep ediyor.



TARIM DESTEKLERİ

AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) da uzlaşılamayan alanlarda bir olarak öne çıkıyor. Tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler konusunda üye ülkeler farklı yaklaşım sergiliyor. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, tarımsal desteklemelerin azaltılmasını ve verilen desteklemelerin yeni mekanizmalarla daha iyi denetlenmesini istiyor.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar avroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de liderler tarafından müzakere ediliyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor. AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon avroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.