AB liderleri gaz ve elektrik piyasalarının incelenmesini istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
Mesut Özil çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...#Fenerbahçe
Davada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talepDavada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talep!#Ümitcan Uygun
Galatasaray zirveye kuruldu Moskovada tek golGalatasaray zirveye kuruldu! Moskova'da tek gol#UEFA
Dünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiyeden SİHA alacakDünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiye'den SİHA alacak#Kırgızistan
Sosyal medya tartışması kanlı bitti Yakınları sinir krizi geçirdiSosyal medya tartışması kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi#Sosyal Medya
Fenerbahçe tur şansını zora soktuFenerbahçe tur şansını zora soktu!#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı İşte Bayındır ve Samuelin cezaları...PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı! İşte Bayındır ve Samuel'in cezaları...#Fenerbahçe
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
İngilterede alarm çanları B planı devreye girecek miİngiltere'de alarm çanları! B planı devreye girecek mi?#İngiltere
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
HABERLEREkonomi Haberleri

AB liderleri gaz ve elektrik piyasalarının incelenmesini istedi

#Avrupa Birliği#Gaz Ve Elektrik#Piyasa
AB liderleri gaz ve elektrik piyasalarının incelenmesini istedi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesini talep etti.

Haberin Devamı

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının tamamlanmasının ardından, enerji fiyatlarındaki artışla ilgili sonuç bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Liderlerin, enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın vatandaşlar ve işletmelere etkisini ele aldığı ifade edilen bildiride, AB Komisyonunun artan enerji fiyatlarına karşı kısa ve uzun vadede uygulanabilecek tedbirleri içeren paketinin faydalı olduğu belirtildi.

Bildiride, AB Konseyinin, Komisyonu gaz ve elektrik piyasalarının işleyişi ile Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) yardımıyla Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) piyasasını incelemeye çağırdığı, AB Komisyonunun söz konusu incelemelerin ardından enerji alanında ticari uygulamaların daha fazla düzenleme gerektirip gerektirmediğini değerlendireceği ifade edildi.

Üye ülkelerin kısa vadede yoksul tüketicilere yardım sağlamak ve şirketleri desteklemek için AB Komisyonu paketindeki seçeneklerden yararlanabileceklerine dikkatin çekildiği bildiride, Komisyon ve Konseyin enerji fiyatlarının makul seviyelerde olmasına katkıda bulunmak, AB enerji sisteminin ve iç enerji piyasasının dayanıklılığını artırmak, enerji arz güvenliğini sağlamak ve iklim dostu dönüşümü desteklemek üzere üye ülkelerin farklılıklarını ve özel durumlarını göze alan orta ve uzun vadeli tedbirleri değerlendireceği aktarıldı.

Bildiride, Avrupa Yatırım Bankasından, gelecekteki riskleri azaltmak için enerji dönüşümüne yatırımı hızlandırmanın yollarını araştırmasının talep edildiği kaydedildi.

ARALIK ZİRVESİNDE DE ENERJİ GÖRÜŞÜLECEK

AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının 26 Ekim'de olağanüstü toplantı yapacakları anlatılan bildiride, bakanların çalışmayı sürdürecekleri, liderlerin durumu takip edecekleri ve aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde enerji konusunun tekrar ele alınacağı ifade edildi.

AB Komisyonu, geçen hafta üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı Birlik hukukuyla uyumlu uygulayabilecekleri tedbirleri içeren bir paket açıklamıştı.
Paket, enerji fiyatlarındaki artışa karşı üye ülkelere kısa vadede elektrik ve gaz faturalarını erteleme, hanelere doğrudan ödeme yapma ve vergi indirimi gibi seçenekler içeriyordu. Söz konusu paket uzun vadede yenilenebilir yatırımların artırılmasını, ülkelerin ortak doğal gaz tedarik etmelerini ve gaz stoku oluşturma ihtimallerini kapsıyordu.

Kış aylarında Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

AB ülkeleri arasında enerji tartışmalarında çeşitli gruplaşmalar dikkati çekiyor.

Başını Fransa'nın çektiği 10 civarında ülke nükleer santrallerin önemine dikkati çekiyor. Bu ülkeler, nükleer enerji santrallerinin AB sürdürülebilir ve yeşil finansal yatırım sınıflandırmasında yer almasını talep ediyor.

Polonya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, enerji fiyatlarındaki yükselişten AB'nin iklim dostu dönüşümünü sağlamayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili düzenlemeleri sorumlu tutuyor.

İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkeler enerji fiyatlarının acilen düşürülmesi için katı tedbirler uygulanmasını, bir şekilde piyasalara müdahale edilmesini istiyor.

Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler ise enerji fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu, gelecek yıl piyasaların normale döneceğini ve fiyatların azalacağını, bu duruma çok sert biçimde müdahale edilmesinin enerji piyasaları işleyişine ciddi zarar verebileceği görüşünü taşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Gaz Ve Elektrik#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?