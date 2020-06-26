AB Komisyonundan 11 Türk kuruluşuna 4,4 milyon euroluk hibe

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Ufuk2020 Programı'nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında bulunan "nanoteknoloji, ileri malzemeler, biyoteknoloji, ileri imalat ve işleme teknolojileri" alanı kapsamında yapılan başvurulardan 11 Türk kuruluşunun yer aldığı 8 farklı proje AB Komisyonu tarafından desteklendi.

AB Komisyonu, "Nanoteknoloji, ileri malzemeler, biyoteknoloji, ileri imalat ve işleme teknolojileri" alanında proje üreten 11 Türk kuruluşuna 4,4 milyon avroluk hibe desteği sağlayacak. Destek alan projelerden Konya Teknik Üniversitesinin koordinatör olarak yer aldığı Waste2Fresh, tekstil üretimi endüstriyel proseslerinde atık su geri dönüşümü ve kapalı döngüler oluşturmak için akıllı yenilikçi sistem geliştirmeyi amaçlıyor. Erak Giyim Sanayi ve Uludağ Çevre Teknolojileri Ar-Ge Merkezinin de yer aldığı projede toplamda 11 farklı ülkeden 17 ortak bulunuyor.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

TÜPRAŞ ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) ortak olarak yer aldığı "CORALIS Projesi" de endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayılması ve bu alandaki girişimlerin karşılaştığı engellerin aşılması konusunda gerçek deneyimlerin üretilmesi için bir demonstrasyon projesi olarak tasarlandı. İspanya tarafından koordine edilecek projede, toplamda 7 farklı ülkeden 29 ortak yer alıyor.

TÜPRAŞ'ın ortak olarak yer aldığı "AquaSPICE Projesi" Avrupa proses endüstrilerinde döngüsel su kullanımını gerçekleştirmeyi, kaynak verimliliği konusunda farkındalığı artırmayı ve endüstriyel uygulamalar için kompakt çözümler sunmayı amaçlıyor. Almanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 farklı ülkeden 28 ortak bulunuyor.

Yüksek verimli yoğun enerji prosesleri için yenilikçi yüksek performanslı alaşımlar ve kaplamaların geliştirilmesini amaçlayan ve TÜPRAŞ'ın ortağı olduğu "ACHIEF Projesi" de Fransa tarafından koordine edilecek ve toplamda 7 farklı ülkeden 11 ortak yer alıyor.

YENİ VE UYGUN MALİYETLİ KAPLAMALAR GELİŞTİRİLECEK

ÇİMSA ve ASAŞ Alüminyum’un ortak olarak yer aldığı "FORGE Projesi" yüksek enerjili proses uygulamaları için yeni ve uygun maliyetli kaplamaların geliştirilmesini amaçlıyor. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 13 ortak bulunyor.

Kastamonu Entegre'nin ortak olarak yer aldığı "E2COMATION Projesi", bir üretim sürecinin çoklu hiyerarşik katmanlarında enerji kullanımının optimizasyonunu ele almanın yanı sıra değer zinciri boyunca yaşam döngüsü perspektifini göz önünde bulundurmayı amaçlıyor. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 18 ortak yer alıyor.

Arçelik ve Tofaş'ın ortak olarak yer aldığı "ECOFACT Projesi" de imalat sanayilerinin üretim sistemlerinin enerji performansını ilgili üretim kısıtlamalarına uygun olarak optimize etmelerini sağlamayı hedefliyor. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 ülkeden 20 ortak bulunuyor.

Farplas Otomotiv'in ortak olarak yer aldığı "i4Q Projesi" de akıllı üretimde kalite kontrolü için endüstriyel veri hizmetleri sağlamayı amaçlanırken, Yunanistan tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 farklı ülkeden 24 ortak yer alıyor.