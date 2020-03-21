AB istedi video platformları görüntü kalitesini düşürdü

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde insanlar evlerine kapandı. Birçok şirket de evden çalışma düzenine geçti. Okullar kapandı, öğrenciler evde zaman geçirmenin yollarını aramaya başladı. Evde geçirilen süre artarken, hem işlerini yapanlar hem de öğrenciler için en büyük kurtarıcı internet bağlantıları oldu. Kimileri iş arkadaşlarıyla görüntülü toplantılar yaparken, kimileri de internet üzerinden hizmet veren film, dizi platformlarına akın etti. İşte bu durum farklı bir sıkıntıya da beraberinde getirdi.

AB DEVREYE GİRDİ

İnternet trafiğini bu denli yoğunlaşmasının ardından Avrupa Birliği devreye girdi. AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, film ve dizi platformu Netflix ile video paylaşım platformu YouTube yöneticilerinden görüntü kalitesini yüksek çözünürlükten (HD) standart çözünürlüğe (SD) düşürmelerini istedi. Talep her iki şirket tarafından da olumlu karşılandı. AB Komisyonu’nun fazla kullanım nedeniyle internet altyapısının olumsuz etkilenmesini engellemek için talep ettiği bu adım üzerine Netflix, resim piksellerinin işlenmesi için gerekli birim zamandaki hız olan bit hızını 30 gün boyunca düşürme kararı aldı. Şirket, tüm Avrupa internet ağı için geçerli olacak bu adım sonrasında yüzde 25’lik bir rahatlama yaşanacağını hesaplıyor. YouTube da AB’den gelen talep doğrultusunda hareket ederek AB’deki tüm trafiği standart çözünürlüğe düşürme taahhüdünde bulundu.

SUNUCULAR ÇÖKTÜ

AB ülkelerinde tecrit, evden çalışma, okulların kapatılması uygulamalarının yaygınlaşması, telefon ve internet şirketlerinin kullanıcılarına sundukları paketleri ücretsiz olarak genişletmesi internet kullanımının tavan yapması sonucunu doğurdu. Bu da internette yavaşlamaya ve bazı sunucuların çökmesine neden oldu.