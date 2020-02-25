AB, İngiltere ile yeni ortaklık şekli için mart başında müzakerelere başlayacak

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun İngiltere ile yapılacak yeni ortaklık müzakerelerine başlanması konusunda onay verildiği, müzakerelerin içeriğine dair yönergenin de belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, müzakerelerin AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından yürütülmesinin güçlü bir şekilde desteklendiği, AB'nin "iddialı, çok geniş kapsamlı, her iki tarafa da fayda sağlayacak, dengeli bir ortaklık" için hazır olduğu belirtildi.



"AB, İNGİLTERE İLE SIFIR GÜMRÜĞÜ VE KOTAYI GARANTİ ALTINA ALAN BİR STA YAPMAK NİYETİNDE"

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin açık ve adil rekabeti sağlayacak, eşitlikçi bir anlayışa dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB, İngiltere ile sıfır gümrüğü ve kotayı garanti altına alan bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapmak niyetindedir. Bu anlaşma, gümrük ve denetim açılarından iş birliğini gerektirmektedir." denildi.

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin balıkçılık alanında karşılıklı mütekabiliyet esaslarına göre sulara erişim ve istikrarlı kota paylarını muhafaza etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İngiltere ile kurulacak yeni ilişkiye dair müzakereler çerçevesinde gelecekte dijital ticaret, fikri mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, ulaşım ve enerji gibi alanlarda yapılacak iş birliğine ilişkin hükümlerin de belirlenmesinin planlandığı kaydedildi.

İngiltere ile resmen ilk tur müzakerelere mart ayı başlarında başlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "AB, İngiltere ile kapsamlı bir güvenlik ortaklığı sağlanması arayışında olacaktır. Ortaklığımız, dış politika, güvenlik ve savunmanın yanı sıra yasaların uygulanması, suçlara ilişkin yargıda iş birliğinin sağlanması esaslarını da içermelidir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İngiltere ile AB arasındaki ilk tur müzakerelere ilişkin kesin tarihin, üzerinde uzlaşılmasının ardından duyurulacağı bildirildi.