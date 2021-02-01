AB ile 16 Şubat’ta kritik randevu

AB’nin vergi şeffaflığına ilişkin iki listesi var. Bunlardan ilkinde vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeler, ikincisinde ise işbirliği yapan ancak bazı ek adımlar atması istenen ülkeler yer alıyor. Otomatik bilgi değişimini etkili şekilde uygulama taahhüdünde bulunan Türkiye, gri liste olarak da adlandırılan, ikinci listede. Bu alanda somut atılması için 31 Aralık 2020’ye kadar süre verilmişti. Türkiye bu alanda önemli bir hamle yaptı. Sorun ise Türkiye’nin bu taahhüdü kısmen yerine getirmiş olması. Bu mekanizma aralarında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi Türk kökenlilerin yoğun olduğu bazı ülkeler için aktive edilmedi. Diplomatik kaynaklar AB bakanlarının yapacağı toplantının Türkiye için risk içerdiğinin altını çiziyor.

ROMANYA VAKASI

Romanya’nın, AB’nin kararını da dikkate alarak aralıkta yaptığı ve ilgili listelerde yer alan ülkelerden düzenlenen faturaların maliyet ya da gider olarak dikkate alınmaması sonucunu doğuran düzenleme, Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği sorunları göstermesi açısından dikkat çekiciydi. Romanya’nın aksine diğer AB ülkelerinin bu doğrultuda bir hamlesi olmadı.