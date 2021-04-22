AB ‘iklimde’ hedef yükseltti

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP), 2030’a kadar emisyon oranlarını 1990 seviyesinin yüzde 55 altına çekme konusunda anlaştı. Mevcut hedef, yüzde 40’lık kesintiydi. Alınan önlemler çerçevesinde AB belirgin sayılabilecek kazanımlar elde etmişti. 2019 verileri, AB’nin emisyon oranlarını 1990’seviyesinden yüzde 24 daha düşük bir seviyeye çektiğini gösteriyor.

SIFIR KARBON

AB’nin çevre hedefleri açısından oldukça iddialı olan ve ek önlemler gerektirecek yeni hedef üye ülkelerin talebi doğrultusunda şekillendi. AP üyeleri bu hedefin yüzde 60, çevre örgütleri ise yüzde 65 olarak belirlenmesinden yanaydı. AB kurumlarının üzerinde anlaştıkları bir başka konu ise kıtayı 2050’ye kadar karbondan arındırılmış, iklime zararsız hale getirmek. Çevre hedeflerine, üzerinde anlaşılan İklim Yasası’yla yasal bağlayıcılık kazandıracak olan AB, 15 bilim insanından oluşacak Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu oluşturmayı da planlıyor. AB’nin emisyon hedefleri, Paris İklim Anlaşması taahhütlerine uyumu ve iklim değişikliği ile çevre konularındaki önlemler gibi konularda raporlar hazırlayacak bu kurul bilimsel önerilerde bulunacak. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, varılan uzlaşının AB açısından dönüm noktası ve dünyaya güçlü bir sinyal olduğunu söyledi. Kurumlar arası anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

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