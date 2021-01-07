AB fonundan hibe desteği

Projeler ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından yaklaşık 2.5 milyon TL’lik finansman desteğinin KOBİ’ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı. Kalyon Garaj son olarak yürüttüğü ‘Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması’ projesiyle AB’den 250 bin Euro’ya kadar fon almaya hak kazandı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek; “Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin kapasitesi yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek ve ardından reel sektör ile sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacak” dedi.