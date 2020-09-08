MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB ekonomisi yüzde 11.4 daraldı
GeriEkonomi AB ekonomisi yüzde 11.4 daraldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

AB ekonomisi yüzde 11.4 daraldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB ekonomisi yüzde 11.4 daraldı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,4 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 14,7 azaldı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,4, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,9 düştü.
GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Hırvatistan’da yüzde 14,9, Macaristan’da yüzde 14,5, Yunanistan’da yüzde 14,
Portekiz’de yüzde 13,9, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,8, Belçika'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 10,4, Almanya'da yüzde 9,7 oranında geriledi.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise İspanya’da yüzde 22,1, Fransa’da yüzde 18,9, İtalya’da yüzde 17,7, Portekiz’de yüzde 16,3, Yunanistan’da yüzde 15,2, Belçika’da yüzde 14,4, Almanya’da yüzde 11,3 oranında düştü.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.
Öte yandan, birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3,7, AB de yüzde 3,3 küçülmüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle