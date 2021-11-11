AB, büyük şirketlere ödedikleri vergileri açıklama zorunluluğu getiriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor'Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!'#Ayşecan Tatari
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Nurdanın katili itiraf etti Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yapNurdan'ın katili itiraf etti! Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yap!#Bursa
Uydu görüntüleri ortaya çıktı 90 bin askerle işgal hazırlığı iddiasıUydu görüntüleri ortaya çıktı! '90 bin askerle işgal hazırlığı' iddiası!#Rusya
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
HABERLEREkonomi Haberleri

AB, büyük şirketlere ödedikleri vergileri açıklama zorunluluğu getiriyor

#Avrupa Parlamentosu#AP#Vergi
AB, büyük şirketlere ödedikleri vergileri açıklama zorunluluğu getiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP), yıllık gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeye onay verdi.

Haberin Devamı

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, vergide şeffaflığı artırmak için hazırlanan ülke bazında kamuya açık raporlama adlı düzenleme görüşüldü. AP milletvekilleri, yıllık gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki bütün çok uluslu şirketler ve iştiraklerinin AB ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklamasını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi kabul etti.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi Yeni rekorlar gelebilir...Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yeni rekorlar gelebilir...Haberi Görüntüle

Düzenlemeye göre, söz konusu şirketlerin merkezinin AB ülkelerinde olup olmaması bu durumu değiştirmeyecek. Şirketler, kar veya zarar durumu ile her ülkede istihdam edilen kişi sayısı gibi temel bilgileri de paylaşacak. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 18 ay içinde üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına girecek. AB çalışmalarına göre, şirketlerin çeşitli vergiden kaçınma yöntemlerinin Avrupa'ya maliyeti yıllık 50 milyar avroyu buluyor.

Gözden Kaçmasın

Alec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldiAlec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldi!Haberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Parlamentosu#AP#Vergi

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı