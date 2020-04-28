MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor
GeriEkonomi AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:05,Son Güncelleme:

AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bankaların vatandaşlara ve şirketlere daha fazla kredi sağlamasını amaçlayan düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de salgın nedeniyle bankacılık sektörüne yönelik hazırlanan düzenleme paketi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bankaların reel ekonomiyi daha fazla desteklemesi için çeşitli önlemler aldıklarını vurgulayan Dombrovskis, "Bankaların vatandaşlara ve şirketlere likidite musluklarını açık tutmalarını sağlayacak yasal değişiklikler öneriyoruz." diye konuştu.
Dombrovskis, bankaların sermaye yönetmeliklerinde değişikliğe gitmeyi öngördüklerini belirterek, Basel Komitesince uzlaşılan bankaların kaldıraç oranları gereksinimlerini 1 Ocak 2023'e ertelemeyi planladıklarını söyledi.

Paketle, Kovid-19 nedeniyle bankaların kaldıraç oranları hesaplamasında, kredi risklerinin değerlendirilmesinde, sorunlu kredilerin sınıflandırılmasında ve kredilerin geri ödenmesindeki gecikmelerin muhasebesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Böylece, bankaların likiditelerinin artırılarak piyasaya daha fazla kredi vermeleri amaçlanıyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle