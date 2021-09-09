AB, aşılarda fikri mülkiyetin korunması görüşünü koruyor

AB Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Brüksel'de gerçekleştirilen günlük basın toplantısında aşılarda fikri mülkiyet haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AB Komisyonu'nun aşılara erişimi kolaylaştırmaya yönelik her türlü seçeneği görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Ferrer, "Aşılarda fikri mülkiyet haklarından geniş ölçüde feragatin acilen ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşılarının yaygın ve zamanında dağıtımı hedefine ulaşmak için en iyi yol olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ferrer, AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) aşılar konusundaki somut teklifini haziran ayında sunduğunu anımsatarak, "Fikri mülkiyet elbette bu tekliflerin bir parçasıdır. Bu çerçevede, zorunlu lisanslama ve aşılara erişimi kolaylaştırmanın yardımcı olabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başını çektiği bazı ülkelerin Kovid-19 salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için fikri mülkiyet haklarını düzenleyen anlaşmanın (TRIPS) belli hükümlerinin rafa kaldırılmasını talep eden önerisi DTÖ'de gündeme gelmiş ve bu konuda müzakerelere başlanmıştı.

ABD yönetimi, mayıs ayında aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti. AB ise bunun tartışılabileceğini ancak kısa vadede çözüm sağlamayacağını, öncelikle aşıların paylaşılması, üretilen aşıların ihraç edilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım yapılması gerektiğini açıklamıştı. Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken, bazı Batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın