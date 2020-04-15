16 Nisan A101 aktüel ürünler online katalog paylaşıldı - A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler 16 Nisan itibariyle Türkiye'nin dört bir yanındaki market raflarında alıcalarını bekliyor olacak. İhtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlara sahil olma imkanı yakalayan vatandaşlar, aktüel ürünler kataloğundan ürünleri ve fiyat bilgisini araştırıyor. Aldın aldın kampanyasında bu hafta yine teknolojik ürünler kataloğunda ilk sayfasında yer alıyor. Ayrıca küçük ev aletlerinin de bulunduğu A101 aktüel kataloğunda çocuklar için oyuncak seçeneklerine yer veriliyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 16 Nisan A101 aktüel ürünler listesi...

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV(4 bin 299 TL)



-İnce dizayn



- 4K



-2 adet USB girişi



-Ekran aynalama



-20 W ses çıkışı



-Wi-Fi



-50 Hz



-3 adet HDMI girişi



-USB'den film oynatma



-Smart



-UHD çözünürlük



-Tek kumanda özelliği



-Bluetooth



-Dahili UHD uydu alıcılı



-Kavisli ekran​



Hi Level 43'' 43 HL650 Full Hd Smart Led TV(bin 499 TL)



- 1980 x 1080 p



- Dahili Wi-Fi



- 1 adet Usb girişi



- 2 adet HDMI girişi



- 2 x 8w ses çıkışı



- Dahili HD uydu alıcısı



- Smart TV



- Wireless display



- Youtube / Netflix



- 2 yıl Vestel servis güvencesinde



SAMSUNG GALAXY A01 Cep Telefonu(bin 049 TL)

5.7¨ HD + TFT sonsuz V ekran



Qualcomm Snapdragon 439 sekiz çekirdekli

2.0 GHz + 1.45 GHz işlemci



2 GB RAM



16 GB dahili hafıza



13 MP + 2 MP çift arka kamera



5 MP ön kamera



3000 mAh pil kapasitesi



Yüz tanıma



Çift sim kart



2 yıl Samsung Türkiye garantili







