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A Jet'ten ucuza uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#A Jet#Uçak#Kampanya
A Jetten ucuza uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:06

A Jet, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlara yönelik kampanya düzenledi.

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A Jet, Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacaklar için 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satmaya başladı. 22-24 Ağustos 2024 tarihinde alınacak biletlerle 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacak.

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsıyor.

25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.

İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR:

ÜLKE

Çıkış Şehri

İstanbul Varışlı

Tek Yön

Almanya

Düsseldorf

İstanbul, Sabiha Gökçen

1 EUR + vergiler

Berlin

İstanbul, Sabiha Gökçen

Köln

İstanbul, Sabiha Gökçen

Frankfurt

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hannover

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hamburg

İstanbul, Sabiha Gökçen

Münih

İstanbul, Sabiha Gökçen

Stuttgart

İstanbul, Sabiha Gökçen

Avusturya

Viyana

İstanbul, Sabiha Gökçen

5 EUR + vergiler

Bosna Hersek

Saraybosna

İstanbul, Sabiha Gökçen

11 EUR + vergiler

Tuzla

İstanbul, Sabiha Gökçen

Belçika

Brüksel

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Danimarka

Kopenhag

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Fransa

Paris

İstanbul, Sabiha Gökçen

18 EUR + vergiler

Lyon

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hollanda

Amsterdam

İstanbul, Sabiha Gökçen

5 EUR + vergiler

İngiltere

Londra

İstanbul, Sabiha Gökçen

16 EUR + vergiler

İsviçre

Basel

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Zürih

İstanbul, Sabiha Gökçen

İtalya

Milano

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Roma

İstanbul, Sabiha Gökçen

Kosova

Priştine

İstanbul, Sabiha Gökçen

9 EUR + vergiler

Kuzey Makedonya

Üsküp

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Macaristan

Budapeşte

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Sırbistan

Belgrad

İstanbul, Sabiha Gökçen

20 EUR + vergiler

 

ÜLKE

Çıkış Şehri

Ankara Varışlı

Tek Yön

Almanya

Düsseldorf

Ankara, Esenboğa

1 EUR + vergiler

Berlin

Ankara, Esenboğa

Köln

Ankara, Esenboğa

Frankfurt

Ankara, Esenboğa

Münih

Ankara, Esenboğa

Stuttgart

Ankara, Esenboğa

Avusturya

Viyana

Ankara, Esenboğa

5 EUR + vergiler

Fransa

Paris

Ankara, Esenboğa

18 EUR + vergiler

Hollanda

Amsterdam

Ankara, Esenboğa

5 EUR + vergiler

İsviçre

Basel

Ankara, Esenboğa

19 EUR + vergiler

Cenevre

Ankara, Esenboğa

Sırbistan

Belgrad

Ankara, Esenboğa

19 EUR + vergiler

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#A Jet#Uçak#Kampanya

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