A Jet'ten ucuza uçak bileti

Güncelleme Tarihi:
A Jet, Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacaklar için 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satmaya başladı. 22-24 Ağustos 2024 tarihinde alınacak biletlerle 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacak.
Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsıyor.
25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.
İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR:
ÜLKE
Çıkış Şehri
İstanbul Varışlı
Tek Yön
Almanya
Düsseldorf
İstanbul, Sabiha Gökçen
1 EUR + vergiler
Berlin
İstanbul, Sabiha Gökçen
Köln
İstanbul, Sabiha Gökçen
Frankfurt
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hannover
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hamburg
İstanbul, Sabiha Gökçen
Münih
İstanbul, Sabiha Gökçen
Stuttgart
İstanbul, Sabiha Gökçen
Avusturya
Viyana
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
Bosna Hersek
Saraybosna
İstanbul, Sabiha Gökçen
11 EUR + vergiler
Tuzla
İstanbul, Sabiha Gökçen
Belçika
Brüksel
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Danimarka
Kopenhag
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Fransa
Paris
İstanbul, Sabiha Gökçen
18 EUR + vergiler
Lyon
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hollanda
Amsterdam
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
İngiltere
Londra
İstanbul, Sabiha Gökçen
16 EUR + vergiler
İsviçre
Basel
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Zürih
İstanbul, Sabiha Gökçen
İtalya
Milano
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Roma
İstanbul, Sabiha Gökçen
Kosova
Priştine
İstanbul, Sabiha Gökçen
9 EUR + vergiler
Kuzey Makedonya
Üsküp
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Macaristan
Budapeşte
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Sırbistan
Belgrad
İstanbul, Sabiha Gökçen
20 EUR + vergiler
ÜLKE
Çıkış Şehri
Ankara Varışlı
Tek Yön
Almanya
Düsseldorf
Ankara, Esenboğa
1 EUR + vergiler
Berlin
Ankara, Esenboğa
Köln
Ankara, Esenboğa
Frankfurt
Ankara, Esenboğa
Münih
Ankara, Esenboğa
Stuttgart
Ankara, Esenboğa
Avusturya
Viyana
Ankara, Esenboğa
5 EUR + vergiler
Fransa
Paris
Ankara, Esenboğa
18 EUR + vergiler
Hollanda
Amsterdam
Ankara, Esenboğa
5 EUR + vergiler
İsviçre
Basel
Ankara, Esenboğa
19 EUR + vergiler
Cenevre
Ankara, Esenboğa
Sırbistan
Belgrad
Ankara, Esenboğa
19 EUR + vergiler