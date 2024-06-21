96 bini aşkın kira anlaşmazlığı arabulucuda çözüldü

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Adalet Bakanlığı verilerine göre; 1 Eylül 2023’ten itibaren dokuz ayda 191 bin 276 kira uyuşmazlığı ‘dava şartı arabuluculuk kapsamında’ arabulucuya gitti. Arabulucular bu uyuşmazlıklardan 96 bin 461’ini mahkemesiz çözümlediler. Anlaşma sağlanamayan 74 bin 157 kira uyuşmazlığı ise mahkemeye taşındı.

Eylül 2023’ten 5 Haziran tarihine dava şartı arabuluculuk kapsamında kira uyuşmazlıkları da dahil zorunlu arubulucuya giden uyuşmazlık sayısı 260 bin 617’ye ulaştı. Kira dışında arabuluculara giden diğer uyuşmazlıklar ve sayıları da şöyle: “Ortaklığın giderilmesi 54 bin 391, kat mülkiyeti 9 bin 730, komşuluk hukuku 4 bin 642, tarımsal üretim 578.”

KİMLER BAŞVURUYOR

İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kiralananın tahliyesi, kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davaları, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen taraflar zorunlu dava şartı olarak önce arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucuda anlaşma sağlanamaması halinde dava açma hakları var.