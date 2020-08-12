9 tarım zehri yasaklandı

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’ndan Turgay Özçelik, “Bu sevindirici bir haber ancak kullanımda olan 300 tarım zehrinin yasaklanması için çalışmalarımız sürecek” dedi. Bakanlık haziran ayında da 16 zehirli maddeye yasak getirmişti. Karara göre tarımsal üretimde yasaklanan maddelerin ithalatı, imalatı ve kullanımı sonlandırılacak, piyasada bu maddeleri içeren ürünler kullanım süreleri sonunda firmalarca toplanacak ve imha edilecek.

300 PESTİSİT MADDE

Türkiye’de kullanılan tarım zehirlerine karşı bir yılı aşkın zamandır mücadele veren 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’ndan Turgay Özçelik, “Dün 16 şimdi de 9 tane zehirden kurtulduk. Tek bir zehirden bile kurtulmak çok sevindirici ancak yetersiz. Türkiye’de tarımda 300’e yakın pestisit madde kullanılıyor. Bunların dokuz tanesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘çok tehlikeli’ olarak nitelendiriliyor. Aralarında direkt kanserojen olduğu tespit edilmiş, hormonel bozukluklara yol açan maddeler var. Biz bu gelişmeyi olumlu karşılasak da yetersiz buluyoruz. Yetkililerle temas halindeyiz. Diğer pestisitlerin yasaklanması için bakanlıktan takvim bekliyoruz” diye konuştu. Zehirli maddelerin bir gün bile kullanılmasının büyük bir sorun olduğunu ifade eden Özçelik, “DSÖ’nün çok tehlikeli olarak nitelediği dokuz madde için güvenli bir doz yok. En ufak şekilde bünyeye girdiğinde büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Biz diğer pestisit maddelerin de sofralarımızdan çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.