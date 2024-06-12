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9 şirkete bilanço süresi

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#SPK#Bilanço#Ekonomi
9 şirkete bilanço süresi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 06:37

SPK, 9 şirkete 3 aylık finansal raporları için ek süre verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, 9 şirkete ilk çeyrek finansal raporları için ek süre verdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"31.03.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (09.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

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- BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (12.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- SARAY MATBACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (20.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (14.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar)."

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#SPK#Bilanço#Ekonomi

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