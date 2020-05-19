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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

9 milyon yolcunun kişisel bilgileri çalındı

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9 milyon yolcunun kişisel bilgileri çalındı
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İngiltere merkezli EasyJet, 9 milyon müşterisinin kişisel bilgisinin çalındığını duyurdu.

İngiltere'nin Luton kenti merkezli havayolu şirketi EasyJet, 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin yapılan bir siber saldırı sonucunda çalındığını duyurdu.

Yunan girişimci Stelios Haji-Ioannou tarafından 1995 yılında İngiltere’de kurulmuş bir düşük maliyetli havayolu şirketi olan EasyJet, yapılan siber saldırı sonucunda 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve 2 bin 208 kişinin de kredi kartı bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, kredi kartı bilgileri çalınan kişilerle irtibata geçildiği, söz konusu saldırıdan etkilenenler kişilerle de ilerleyen günlerde irtibat kurulacağı belirtildi.

BİLGİLERİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA İLİŞKİN BİR KANIT YOK

EasyJet'ten yapılan açıklamada, Şu ana kadar çalınan kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadı denilirken; şirketin İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren, "Bu olaydan etkilenen müşterilerimizden özür diliyoruz. Bu olay nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerimize ulaşıyoruz" dedi.

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