9 milyarlık dolarlık satın almaya veto

CMA’dan yapılan açıklamada, merkezi Norveç’te bulunan Adevinta’nın, merkezi ABD’de olan ebay’e bağlı Classified Group (eCG) adlı şirketi 9,2 milyar dolar (6,5 milyar sterlin) karşılığında satın almasının tüketici seçenekleri açısından sorun yaratabileceği belirtildi.

Açıklamada Adevinta’nın Shpock ve eCG’nin ise Gumtree ile İngiltere’de online ilanlar alanında hizmet verdikleri, tüketicilere giyimden elektronik eşyalara kadar bir çok ürünün alım ve satımı konusunda platform sağladıkları belirtildi.

İngiliz denetim kuruluşunun şirketlerin birleşmesi durumunda Shpock, Gumtree ve ebay arasındaki rekabetin son bulabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada geriye sadece Facebook’a ait marketplace (pazar yeri) uygulamasının rakip olacak kalacağı kaydedildi.

eBay, İngiltere’de faaliyet gösteren online ilan platformu Gumtree ve ebay.co.uk sitesinin sahibi. Adevinta ise bir diğer online ilan platformu

Shpock’un portföyünde. Satış sürecinin devam etmesi için Adevinta ve ebay’in 23 Şubat'a kadar İngiliz denetim kuruluşunun endişelerini yasalar çerçevesinde gideren bir teklif sunması gerekiyor. Merkezi Oslo’da bulunan Adevinta’nın Oslo borsasındaki hisseleri yaklaşık yüzde 3,6 değer kaybetti.