9 gün derse ‘bahar’ molası

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20 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için bahar dönemi ara tatili bugün son ders zilinin çalmasıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ara tatil resmi olarak 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında olacak. Ancak Ramazan Bayramı’nı da kapsayan hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatil, 7 Nisan’da son bulacak.

ANNE BABALAR DA İZİNLİ

“Annesi babası çalışan çocuklar önceki yıllarda bu tatili belki yalnız geçirmişti. Ancak bu defa anne babalar da izinli. Bu yüzden çocuklar aileleriyle daha fazla vakit geçirme fırsatı bulacak, birlikte güzel anılar biriktirebilecekler” diyen Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu tatil önerilerini 10 maddede sıraladı....

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TATİLDE 10 ÖNERİ

1) AKRABA ZİYARETİ: Bayram, akrabaları ziyaret etme, birlikte vakit geçirip sohbet etme, tatlıları birlikte paylaşma ve hediyeler verme zamanıdır.

2) PİKNİK YAPIN: Geleneksel Bayram yemekleri, aile yemekleri, hep birlikte gidilen piknik herkese iyi gelecektir. Yemeklerin hazırlanmasına, piknik sepetinin düzenlenmesine çocuğunuzu da dahil edin. Hem birlikte keyifli bir iş yapmış hem de çocuğunuzun sorumluluk duygusunu geliştirmiş olursunuz.

3) KARTLAR HAZIRLAYIN: Aileler, bayram geleneklerini yansıtan el yapımı tebrik kartları, süslemeler veya güzel resimler yapabilirler. Hem ara tatili hem de bayram kutlamalarını içeren aile albümleri oluşturmak güzel bir hatıra olabilir.

4) GELENEKLERİ HATIRLAYIN: Eski bayram gelenekleri üzerine de oyunlar oynamak, canlandırmalar yapmak hepinizi eğlendirecektir.

5) DOĞAYA ÇIKIN: Havalar biraz ısınmışken dışarı çıkıp doğayı kucaklamak da herkese iyi gelecektir. Yerel parkları, botanik bahçelerini ziyaret edin.

6) OYUN OYNAYIN: Doğada hazine avları gibi oyunlar oynayabilir; mevsim çiçeklerine isimler bulmaya çalışılıp güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz.

7) FİLM FESTİVALİ: Kültürel açıdan zenginleştirici bir aile film maratonu planlanabilir. Birlikte tiyatro ya da sinemaya da gidilebilir. Filmler ya da oyundan sonra karakterler, duyguları ve yaşadıkları üzerine konuşmak çocuğunuza da size de iyi gelecektir.

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8) EKRAN SÜRESİNE DİKKAT: Dijital eğlence keyifli olabilir ancak ekran süresini aile katılımıyla dengelemek çok önemli. Günlük ekran süresi sınırları belirleyin ve bunları etkileşimli kutu oyunları, birlikte geleneksel yemekler pişirme veya açık hava sporlarıyla tamamlayın.

9) TATİL KAVANOZU: Bir kavanoz hazırlayıp herkesin bayram ve ara tatilde yapmak istediği aktiviteleri bu kavanoza atmasını isteyebilirsiniz. Tatilde de her gün kavanozdaki dileklerden birini seçip bunu ailecek yapabilirsiniz. Böylece aktivite planlamak da kolaylaşmış olur.

10) DÜZENİ BOZMAYIN: Çocukların sağlığına da dikkat etmeleri gerekiyor. Tatil boyunca yemek ve yatma kalkma saatleri biraz esneyebilir ama tatilin son günlerinde yine eski düzene dönmeniz gerekir ki okul başladığında çocuğunuz bocalamasın.

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EĞLENCELİ AKTİVİTELER YAPIN

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe öğrencilere ara tatil önerilerini şöyle sıraladı:

* Kitap okuyabilirsin.

* Farklı tür müzikler dinlemeyi deneyebilirsin.

* Konsere gidebilirsin.

* Yüzme, basketbol gibi spor etkinliklerine katılabilirsin.

* Bisikletine atlayıp gezintiye çıkabilirsin.

* Bir yapbozu tamamlamaya çalışabilirsin.

* Yaşadığın şehrin daha önce görmediğin yerlerini gezebilir ya da imkan varsa daha önce gitmediğin bir şehri keşfedebilirsin.

* Ailenle alışveriş yaparken israftan kaçınmanın ve tasarruf yapmanın ne demek olduğunu sorgulayabilirsin.

* Bayram ziyaretleri yapabilirsin.