MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
GeriEkonomi 9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Beş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere ilanda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale  tekrar yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi