9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale tekrar yapılacak.





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