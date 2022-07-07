9 ayın en düşük seviyesini gördü! ‘Altında tepki yükselişi görebiliriz’

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Altının ons fiyatı, dün açıklanan Fed Tutanakları sonrası piyasalarda yaşanan fiyatlamalarla 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın yeni günde ise, değer kazancında ilerliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Haziran'da gerçekleşen toplantısına ilişkin tutanaklar dün açıklandı. Tutanaklarda Fed’in yüksek enflasyonun sürmesi halinde para politikasında ‘daha kısıtlayıcı’ olabileceğini belirtildi. Ayrıca Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında, 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının uygun olacağı görüşüne işaret edildi. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında 75 baz puan faiz artışının daha güçlü olduğu gözlenirken; FOMC’nin bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde yapılacak.

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FED TUTANAKLARINA PİYASA NE TEPKİ VERDİ?

Fed tutanaklarında enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığa yapılan vurgu ile, tutanaklar sonrası piyasalar pozitif bir seyir izledi. Küresel borsa endeksleri yükselirken; Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına sarktı. Yatırımcıların doları güvenli liman olarak tercih etmesiyle, Dolar endeksi 107,26 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini yeniledi. ABD tahvil faizleri ise, gelen satışlarla yükselişe geçti. Tahvil piyasasında yapılan fiyatlamalar bize, petrol fiyatlarındaki gerilemenin öncülüğünde enflasyon riskinin azaldığını ve Fed'in faiz artırımlarında daha ılımlı davranabileceğini anlatıyor. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içinde bulunan ons altın fiyatı, dünkü işlemlerde 1732 dolar seviyesine kadar gerileyerek, geçtiğimiz 30 Eylül 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

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ONS ALTIN 9 AYIN DİBİNE YAKIN

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde dünkü kapanış fiyatına göre değer kazancında ilerken; bugün içerisinde en düşük 1736 dolar seviyesini görerek yeniden 9 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Altın, en yüksek 1747 doları görürken; saat 13:15 itibarıyla yüzde 0,31 oranında yükselişle 1744 dolarda hareket ediyor. Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, ons altın fiyatında yaşanan değer kaybıyla ilgili hurriyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede “Önümüzdeki günlerde, yaşanan bu sert hareketin bir geri çekilmesi, hem Dolar endeksinde hem altında görülebilir. Yeniden (ons altında) 1750-1770 dolar bölgesine bir tepki yükselişi görebiliriz” dedi.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 964 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 968 lira seviyeden başladı. Gram altın yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 970,80 lirayı, en düşük 960,67 lirayı gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,68 oranında yükselişle 969,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1616 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 636 liradan işlem görüyor.

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ALTINDA TEPKİ YÜKSELİŞİ GÖREBİLİRİZ

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu





Uzun bir süredir ons altın 1750 – 1950 dolar aralığında seyrediyordu. Ancak Dolar endeksinin 104 direncini geçmesi ve yukarı hareketini güçlendirmesi ile birlikte bu ezber bozulmuş görünüyor. Aslında Fed’in faiz artırımları, şahin mesajlar ve ABD Dolarının bir süredir güçlü seyrine rağmen, ons altın 1800’ler seviyelerinde ısrarlı bir şekilde tutunuyordu diyebiliriz.

Piyasalardaki dalgalanmalara, ABD Borsalarının negatif seyrine ve yüksek enflasyona rağmen altında yıllardır oturmuş olan güvenli liman parolası bir türlü çalışmadı. Son durumda Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerine yükseldi, EuroDolar 1.03 seviyesinin altını zorluyor. Özellikle dolar cephesinde yeni bir kırılım olduğu aşikâr.

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Bu tabloda ons altın bir süredir üzerinde tutunduğu 1750-1770 dolar desteklerini kırmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde, yaşanan bu sert hareketin bir geri çekilmesi hem Dolar endeksinde hem altında görülebilir. Yeniden 1750-1770 bölgesine bir tepki yükselişi görebiliriz.

1650 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Ancak genel rüzgarı dikkate alırsak; bu seviyelerin üzerine yerleşmesi zor görünüyor. Altında yeniden 1750 seviyeleri üzerine yerleşme başarısız olursa aşağı yönlü eğim 1650 bölgesine doğru devam edebilir. Ancak, eğer altın 1650 seviyeleri ve daha aşağısına doğru bir dalgalanma gösterirse, bu bölgeler alım için güzel bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu seviyelerde aylık ortalamalar bulunuyor ve henüz bu seviyelerin dahi altına gerileme olması için çok erken olduğunu düşünüyorum. Genel olarak şu şekilde bir yorum yapılabilir ons altın için. Satış için geç, alım için 1650 seviyeleri yakınlarını beklemeli.

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