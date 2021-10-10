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9 ayda 8,9 milyar dolarlık ihracat

#İhracat#Demir Sektörü#Ekonomianasayfa
9 ayda 8,9 milyar dolarlık ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, ocak-eylül döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın 9 ayında da 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 601 milyon dolar ile İtalya ikinci, 486 milyon dolar ile Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı.

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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, eylülde 1,16 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 53,2 artış sağlayarak en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye'nin genel ihracatından ise yüzde 5,6 pay aldı.

Sektörün 9 aylık ihracatı ise yüzde 49,3 artış ile 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, demir ve demir dışı sektörünün tüm paydaşlarıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yılı bu ivmede devam ettirmek. Yılın 9 ayında 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 152,2 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 93,6 milyon dolar ile İtalya ikinci, 61 milyon dolar ile ABD üçüncü, 58,3 milyon dolar ile İngiltere dördüncü sırada yer aldı. Bu ay bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda, ihracatımızda oran olarak en çok artış yakaladığımız ülke yüzde 124,1 ile İtalya oldu.

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Yılın 9 ayında da 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 601 milyon dolar ile İtalya ikinci, 486 milyon dolar ile Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 76, miktarda ise yüzde 39 ihracat artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere'ye hem değer olarak hem de miktar olarak sektörün ortalama ihracat artışının 1,5 katı üzerinde bir artış yakaladık."

Öztiryaki, yılın 9 ayında alt sektör ihracatına bakıldığında, alüminyumun 3,5 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını, bakır sektörünün 1,64 milyar dolar ile ikinci olduğunu bildirdi.

Birliğin alt sektörleri arasında yüzde 67 ile kaynak malzemelerinin en yüksek ihracat artış oranını yakaladığını aktaran Öztiryaki, "Bakır yüzde 66, alüminyum yüzde 66, yapı malzemeleri yüzde 50, döküm yüzde 50, mutfak eşyası yüzde 43, endüstriyel mutfak yüzde 43,2, metal hırdavat yüzde 37 ve metal ambalaj yüzde 23,7 olmak üzere alt sektörlerimiz, ihracattaki oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo çizdi." ifadelerini kullandı.

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#İhracat#Demir Sektörü#Ekonomianasayfa