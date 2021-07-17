88 Akkuyu çalışanına Rusya’da eğitim

Rusya’da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santralı (NGS) sanal tur ile kapılarını Türk gazetecilere açtı. Yapılan sanal turda verilen bilgiye göre, 2021 yılında 27’si Türk olmak üzere toplam 88 Akkuyu NGS uzmanına eğitim verildi. Türk uzmanlar, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde (MEPhI) eğitim görürken, Rus nükleer santrallarında uygulamalı eğitim alıyorlar. Aynı zamanda Rus nükleer santrallerında da (Leningrad NGS, Novovoronej NGS) uygulamalı staj yapıyorlar.

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’de de kullanılacak olan 3+ nesil VVER-1200 tipi reaktör teknolojisine sahip olan Leningrad Nükleer Santrali, Leningrad bölgesinin ve St. Petersburg’un elektrik ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasını karşılıyor. Nükleer Güç Santrali (NGS) Uzmanı Ruslan Kotykov, Rusya’nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS’nin Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirterek, söz konusu santrallerde katmanlı güvenlik sistemlerinin en uç senaryolara hazırlıklı olduğunu söyledi.

Kotykov, “Derinlemesine güvenlik ilkesi gereği burada iki fiziki bariyer bulunuyor. İlk bariyer uranyum peletleridir. Bu peletler yakıt çubuklarına yerleştirilir. Her bir çubukta 200 pelet bulunur. Bunlar yakıt demeti dediğimiz demetlerde toplanmıştır. Bir reaktörde ise 163 yakıt demeti bulunur. Bir diğer bariyer ise reaktör basınç kabıdır.

Derinlemesine güvenlik sistemindeki son halkayı ise reaktörün sızdırmaz dış kaplaması oluşturur” diye konuştu. Leningrad NGS’de güvenlik sistemlerinin yanı sıra rezerv yedek sistemlerin de mevcut olduğunu dile getiren Kotykov, saha şartları göz önünde bulundurularak, detaylı zemin etüt çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Kotykov, siber saldırı durumunda özel geliştirilmiş sistemlerin devreye girdiğini vurgulayarak, “Bu sistemlerin de denetimleri düzenli olarak yapılıyor. Bu denetimlerden bugüne kadar başarıyla geçtik. Katmanlı güvenlik sistemlerimiz en uç senaryolara bile hazırlıklı” açıklamasında bulundu.

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