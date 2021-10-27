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850 bin esnafa vergi istisnası

#Esnaf#Vergi#Kanun
850 bin esnafa vergi istisnası

‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kanuna göre, ‘küçük esnaf’ olarak ifade edilen ve 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek. Vergi Usul Kanunu’na ‘elektronik defter beratı’ ve ‘elektronik muhasebe fişi’ tanımları eklenecek; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanacak. Banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler, bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilecek.

2023’E ERTELENDİ

Kanunla, ‘Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme’ başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanunla belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek. Belge basımıyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecek.

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TEŞVİK EDİLECEK

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Mükellefler, usulüne uygun çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı vergilendirilmesi veya bu şekilde vergilendirileceğine dair kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın ‘karşılıklı anlaşma usulü’ hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurabilecek. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’den 1 Ocak 2023’e ertelenecek. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı güçlendirilerek, öz kaynakla finansman teşvik edilecek.

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#Esnaf#Vergi#Kanun

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