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85 milyon Euro’luk yatırımla 1600 kişiye istihdam imkânı

#Eskişehir#Haier#Bulaşık Makinasi
85 milyon Euro’luk yatırımla 1600 kişiye istihdam imkânı

Eskişehir’de 40 milyon Euro yatırımla beyaz eşya fabrikası kuran Haier, yılda 1 milyon bulaşık makinası üretecek.

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2022’de bulaşık makinası üretmeyi de planlayan markanın yatırımı 85 milyon Euro olacak. Haier’in Avrupa CEO’su Yannick Fierling, “Haier ürünlerinin 2022’de Türkiye’de satışa sunulmasını planlıyoruz” dedi

2022’DE TÜRKİYE PİYASASINDA

Fierling, Eskişehir’deki fabrikada düzenlenen basın açıklamasında, özetle şunları söyledi:

“Türkiye, beyaz eşyada Çin’den sonra dünyada tedarik konusunda en büyük ikinci ülke. Genç bir şirket olan Haier dünyada birinci sırada. Dünyada Candy, Hoover ve Haier markasıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Candy ve Hoover markasıyla Türkiye piyasasında bulunuyoruz. Ancak Haier marka ürünlerinin 2022’de Türkiye’de satışa sunulmasını planlıyoruz. Bu alanın yan tarafında inşaat çalışmaları süren fabrikanın da 35 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yıllık 1 milyon bulaşık makinasının üretileceği, 45 milyon avro yatırımla faaliyete geçecek farikada, 700 çalışan olacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle zor geçti fakat, pandemiye rağmen Avrupa’da yüzde 20’nin üzerinde büyüdük, müşteri ve çalışanlarımızı korumaya devam ettik.”

YILDA 1.5 MİLYON ÜRETİM

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Haier Europe Üretim Direktörü Mehmet Ali Karasu da Eskişehir’deki fabrikanın 44 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu anlatarak, “40 milyon avroluk yatırımla kurulan fabrikamızda, yıllık 1.5 milyon üretim yapacağız. 900 kişinin çalışacağı fabrikada, kurutma makinası üretimi yapılacak” şeklinde konuştu.

VAKTİ EVDE GEÇİRDİK

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz da, Türkiye’nin ev temizliğine çok önem veren bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi :

“Pandemide evde daha çok vakit geçirildi. Pandemide beyaz eşya özellikle Türkiye’de kazanan oldu. Türkiye’deki payımızı da istediğimiz seviyeye getireceğiz.”

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#Eskişehir#Haier#Bulaşık Makinasi

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