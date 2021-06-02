837 milyon TL satışla 345’inci sırada yer aldı

Her sene listede yer alan Ulusoy Un, 2019’da 380. sırada bulunuyordu. 2020 yılında da 35 basamak yükselerek Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 345’inci oldu. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirdiği 837 milyon TL’lik net satışla 345’inci sırada bulunan Ulusoy Un, sektörünün ise en büyük 3’üncü firması oldu. Ulusoy Un, 2020 yılında gerçekleştirdiği 51 milyon dolarlık ihracatla, ihracat tarafında da büyümeye devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Pandeminin tarım ve gıda sektörünün önemini artırmış olmasını, şirketimiz açısından olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Buradaki hedefimiz; ilk olarak yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirmek. Bu dönemde Samsun Organize Gıda Sanayi Bölgesinde Aralık 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz ‘50. Yıl Tesisi’mizin ikinci fazını faaliyete geçirdik. Böylece günde 2100 ton buğday öğütme gücüne geldik. Yılın son çeyreğinde tesisimizin 3. fazı da tamamlandığında, günlük 2700 tona ulaşan bir üretim kapasitesi ortaya çıkacak. 2020 yılında şirketimiz 4 milyar 345 milyon TL satış hasılatı ile, bir önceki yıla göre konsolide satış hasılatını yüzde 42 artırdı. İSO500 listesinde yer almak, şirketimizin 100. yıl hedeflerine bizi bir adım daha yaklaştırmaktadır” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara