83 yıldır ekonomiye destek sağlıyor

Bankadan yapılan açıklamada, “Halkbank, yeni yaşına girerken KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 200 milyar TL’ye, pazar payını ise yüzde 21.5 seviyesine taşıyarak sektördeki lider konumunu korudu. Son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon TL’yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladı.



Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlara, 2002 yılından bu yana kullandırılan kredilerin yüzde 64’üne karşılık gelen 109 milyar TL’yi, son 4 yılda tahsis etti. Bu çalışmaların sonucunda, pandemi sürecini en iyi yöneten banka olarak halkımızın takdirini kazandı” ifadelerine yer verildi Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koyuyoruz.

KOBİ’LER İÇİN UZMAN

Özellikle KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmekte, kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Ayrıca, bireysel müşterilerimize sağladığımız imkanlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz. 83’üncü yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank, bundan sonra da ‘Önce Halk, sonra Bankayız’ yaklaşımıyla ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir” diye konuştu.

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