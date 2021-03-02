81 ile kadın girişimci planı geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’na seçildikten sonra hızla hem mevcut projeleri sürdürme, hem de yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını ifade eden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Projelerimizle 25-30 milyon insana ulaştık. Kadınlar için çok çaba sarf ettim. Ama birşeyi fark etmemişim. Dünya ölçeğinde kadınlar olarak nerede olduğumuza bakmamışım. Kurul başkanlığına gelince verilerle karşılaştım. OECD ülkelerinde son sıralarda olduğumuzu görmek, cinsiyet eşitliği karnesi verilere bakmak içimi sızlattı” diye konuşu.

DETAYLI İNCELEME

1970 yılından bu yana çalışma hayatının içinde olduğunu, Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki ilk kadın yöneticisi olduğunu belirten Öztürk, 81 ilin cinsiyet eşitliği karnesi çalışmasını detaylıca incelediğini belirterek, şöyle konuştur: “Bu çalışmayı yapmışız. Ama lansmanı yapılmamış. Bu kadar önemli bir çalışma varken ‘niye kullanmayalım’ dedim. Burada tam eşitlik durumunda 1 puan veriliyor. Ama ne yazık ki cinsiyet eşitliği karnesi en yüksek olan Muğla’da bile oranların içi tam dolmuyor. Demek ki bu konuda gidilecek çok yol var. Dahası sıfırın altında verileri olan birçok il var, bunu görünce çok üzüldük. Şunu kabul etmek gerekir. Dünyada da kadınlar cinsiyet eşitliği, finansmana erişim, ücret eşitliği gibi konularda çok iyi durumda değil. Ama Türkiye olarak biz OECD’de en son sıralardayız.”

‘NE YAPABİLİRSİNİZ’

Bunun üzerine 81 ildeki kadın girişimci kurullarına ne yapabileceklerini sorduğunu belirten Öztürk, “Başkanlarımız çok güzel raporlar hazırladı. Bu iki yılda bir yenilenecek bir çalışma olacak. Cinsiyet eşitliği karnesi, eğitim, işgücüne katılım ve siyasette temsil başlıklarını içeriyordu. Bizim çalışmamız da paralel oldu. Herkesin yapacağı ortak faaliyetlerin yanı sıra, illere göre yapılacak projeler de olacak” dedi. Örnek olarak Batman’ı veren Öztürk, Batman’ın karnede 77. sırada olduğuna dikkat çekti. Batman’ın planındaki eylemleri aktaran Öztürk şunları söyledi: “Okur yazar olmayan kadınlar tespit edilerek okuma yazma kursları açılacak. Kız çocuklarının okullaşması sağlanacak. Üniversitelerde cinsiyet eşitliği dersleri olacak. E-ticaret, devlet teşvikleri eğitimleri olacak, kooperatif çalışmaları yapılacak. Milli Eğitim, Aile-Çalışma, Tarım Bakanlıkları, İŞKUR ve özel sektörle de birlikte çalışacağız. Birinci sırada olan Muğla’da da mesela ‘Babalar ve kızları’ diye bir projemiz var. Babalar kızlarını nasıl destekleyebilir, onun çalışmasını yapacağız.”







ARA ELEMAN YETİŞTİRME

Erkeğin kadına yönelik bakış açısını da değiştirmek istediklerini vurgulayan Öztürk, “Kırsalda anne-çocuk eğitimleri, çalışan anneler için etüd merkezleri açmak, sanayiye yakın bölgelerde kreşler açmak, ara eleman yetiştirmek gibi projelerimiz var. Mesela hasta bakımı, evde yardım işleri için de eğitimler vereceğiz. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm kadınlar kapsamımızda olacak” diye konuştu.

İŞİMİZ TEMİZ PROJESİ

Göreve geldikten sonra ‘İşimiz temiz’ isimli bir hijyen projesi başlattıklarını anımsatan Nurten Öztürk, “Pandemi döneminde hijyene verilen değeri gördük. Mikro işletmelerde bu işin en iyi nasıl yürütülebileceği konusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, OPET ve KGK olarak ortak bir proje seçtik. Yıllık 3 milyon TL geliri olan, çalışan sayısı 10’a kadar olan işletmelerde eğitim veriyoruz, denetliyoruz ve sertifika veriyoruz. Bu bir yerde tercih edilme gerekçesi olacak. ‘Her yer pırıl pırıl olsun’ istiyoruz. 18 ay sonra tüm yurda yaygınlaştıracağız” dedi.

PANDEMİ GERİYE GÖTÜREBİLİR

Kadınla, erkeğin eşit pozisyona gelmesi için 100 yıllık bir süreç gerektiğini gösteren çalışmalar olduğunu belirten Öztürk, “Böyle birşey olabilir mi? Elimizde olmayan nedenler, bazen geriye götürebiliyor. Pandemi de bunlardan biri. Son 25 yılda alınan yolun bir anda gerilemesi ve birçok kadının işini kaybetmesi beni ürtükütüyor” ifadelerini kullandı.