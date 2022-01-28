81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti#İçileri Bakanlığı
Uzmanlar endişeli... Ukraynanın işgali tüm dünyayı yakacakUzmanlar endişeli... Ukrayna'nın işgali tüm dünyayı yakacak! #Ukrayna
Ellerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılarEllerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılar! #ABD
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
Kamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor Yetkiller çareyi bunda bulduKamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor! Yetkiller çareyi bunda buldu#Konya
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Tansiyonu yükselten telefon: Biden Ukraynayı aradı, Rus işgali için tarih verdiTansiyonu yükselten telefon: Biden Ukrayna'yı aradı, Rus işgali için tarih verdi!#Biden
Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji yeni raporunu yayımladıHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı#Meteoroloji
Afrikada inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80e yakın can aldıAfrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!#Tropik Fırtına
Estetik kâbusu Kuaförde örümcek ağı yaptırdı, yüzü bu hale geldiEstetik kâbusu! Kuaförde 'örümcek ağı' yaptırdı, yüzü bu hale geldi#Istanbul
Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda...Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda... #Michael Madsen
HABERLEREkonomi Haberleri

81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti

#İçileri Bakanlığı#Hurda Araç#Genelge
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, atıl araçlar için harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması” konulu bir genelge gönderdi.

Haberin Devamı

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın

Sanatçı Fatma Girik, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Fatma Girik, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikâyet ve taleplerin arttığına dikkat çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Haberin Devamı

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre (hurda ya da terk edilmiş olma durumuna bağlı olarak) belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

KALDIRILMAYAN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 174’üncü maddesi kapsamında karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 7 ve 9 uncu maddelerince emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

Gözden Kaçmasın

Ece Erkenden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda: Tabuta sarılarak ağladıEce Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda: Tabuta sarılarak ağladı!Haberi görüntüle

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

Haberin Devamı

ALTI AY İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR SATILACAK

Karayolları Trafik Kanununun Ek 14 üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği (ilin güvenlik değerlendirmesi göz önünde bulundurularak makul süre il bazlı belirlenecek şekilde) yayımlanacak.

Vali/Kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma veya muhtar toplantıları başta olmak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşların bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Biden Zelenskiyi aradı, Rus işgali için tarih verdiBiden Zelenskiy'i aradı, Rus işgali için tarih verdi!Haberi görüntüle

Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. Sosyal medya üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mevcut durum tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş veya makul süre üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak.

Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler üçer aylık dönemler (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sonlarında) halinde İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçileri Bakanlığı#Hurda Araç#Genelge

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan