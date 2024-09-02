81 ilde Milli Teknoloji Atölyeleri kuruluyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. “Gençlerimize Müjde: Milli Teknoloji Atölyeleri Geliyor" diyen Kacır, "Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkânı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞECEK



Atölyelerde; milli teknolojiler geliştirecek ve üretecek gençlerimize destek vererek, yerli ve milli sanayimiz için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirecek ve girişimci gençlerimizin ihtiyacı olan teknik ve mesleki eğitim süreçleri desteklenecek.



MAKİNE, TEÇHİZAT VE SARF MALZEME DESTEĞİ DE VERİLECEK



Üniversitelerde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde, Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım sağlayacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sağlanacak.



İKİ FARKLI DESTEK PROGRAMI



Bu kapsamda iki farklı destek programı sunulacak;



Atölye Kurulum Projesi: En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip olması planlanan Atölyenin kurulumuna yönelik destekleri kapsayan projeler.



Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi: En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyenin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleri kapsayan projeler.



ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ DE KURULACAK



Proje kapsamında atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin belirlenerek temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, yarışma başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, alan uzmanları ile takımların buluşturulması, sanayi iş birliklerinin kurulması, yarışmalara teşvik edici tanıtım ve etkinliklerin desteklenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi, bilgilendirme, farkındalık, iletişim kampanyaları yürütülmesi planlanıyor.



Başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.