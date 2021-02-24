800 milyon liralık sanayi sitesi

Demir Grup, 800 milyon TL’lik yatırımla, Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde iş ve yaşam merkezi olarak projelendirdiği Demir Eko-San Sanayi Sitesi’ni hayata geçiriyor. Sürdürülebilir ekolojik bir yatırıma imza attıklarını söyleyen Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir,“İnşaatta elde ettiğimiz 37 yıllık köklü tecrübeyi enerji sektöründeki üstün gücümüzle birleştirerek ekolojiyi merkezine alan bir organize sanayi bölgesi yatırımına imza atıyoruz. Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ne, kendi suyunu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracağız. Projemiz, Kanal İstanbul’un hayata geçmesiyle İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olacak” dedi.

YURTDIŞINDAN TEKLİF

Demir, 242 bin 400 metrekarelik alanda 6 blok halinde yükselecek projede 362 adet imalathane ve 65 dükkânın yer alacağını söyledi. Toplantı salonlarını, kafe ve restoranlarla sadece bir sanayi sitesi değil bir kompleks inşa edeceklerini belirten Hamit Demir gelen yoğun taleple satışların yüzde 30’unu tamamlandıklarını ifade etti. Demir,”Projemiz yoğun ilgi ve talep gördü. Metrekare satış fiyatları 3 bin 900 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor. 100 metrekareden 10 bin metrekareye kadar, parçalanıp birleştirilebilir alanlar inşa ediyoruz. Yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde 0 faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde 0 faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz. 2022 yılında tamamlanacak projede metrekare fiyatlarının 10 bin liranın da üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu. Aynı konseptte 2 proje daha planladıklarını belirten Demir, Sırbistan’dan da sanayi sitesi kurulması için teklif aldıklarını, konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

4 YENİ PROJE YOLDA

Pandemi koşullarına rağmen yıla iyi başladıklarını belirten Hamit Demir, 4 yeni konut projesi planladıklarını dile getirdi. Bu yıl yapılacak yatırımların 1.4 milyar lirayı bulacağını ifade eden Demir, “Ülkeme ve sektöre güveniyorum, bu nedenle yatırımların devamı gelecek” dedi. Geçen yıl düşen faizler sonrası konutta stokların önemli ölçüde erdiğini belirten Demir, “Konut alacak vatandaş yüksek faizlerin düşmesini bekliyor. Evet faizler düşecektir ancak konut fiyatları da artacak. 2 yılda inşaat maliyeti yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bu nedenle ev alma kararını öteleyenler zarar eder” şeklinde konuştu.