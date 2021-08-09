800 ilave istihdam

Megane Sedan üretimi için proje süresince Oyak Renault adına 210 milyon TL’lik yatırım yapan Karsan’ın ilave olarak 800 kişilik istihdam yapacağı da vurgulandı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.



ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Karsan CEO’su Okan Baş şu şekilde konuştu: “Bir yandan, markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor.



Diğer yandan, üretim kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz.

Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği kapsamında da Renault Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Türk otomotiv sektörünün lider ve güçlü şirketi Oyak Renault ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk ekonomisine farklı açılardan katma değer sağlayan örnek bir işbirliği olacağına inancım tamdır.” Elektrikli araç yatırımlarına 2021 yılında da devam ettiklerini sözlerine ekleyen Baş, yakın zamanda tanıtımına hazırlandığı 12 metre boyutundaki yüzde 100 elektrikli otobüsün üretimine başladıklarını da belirtti.



BURSALI CAPTUR HİBRİT SÖYLENTİSİ

Renault tarafından yapılan açıklamada, Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesinin amaçlandığı vurgulanırken, Avrupalı kaynaklarda Captur hibrit söylentisi gündeme geldi. Renault’un Fransa’da ciddi büyüklükte bir elektrikli araç üretimi için yatırımlar yaptığı vurgulanırken, bu yeni gelişme sonrası Türkiye’deki fabrikanın hibrit ve elektrikli üretimi için harekete geçtiği belirtiliyor. Hali hazırda üretimi gerçekleşen Clio hibrit modelinin yanı sıra Captur hibrit modelinin de Bursa’da üretileceği öne sürülüyor.

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