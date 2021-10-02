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8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi

#Takviye Edici Gıda#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Takviye Gıda
8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014'ten bu yana takviye edici gıdalara yönelik yaklaşık 11 bin onay belgesi düzenledi. Kovid-19 salgını sürecinde sektör firmalarının bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.

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AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirleniyor.

Yerli ve ithal tüm takviye edici gıdalar, 2014'ten bu yana piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığın onayından geçiyor. Bakanlık, takviye edici gıdalarla ilgili değerlendirmelerin yapılması amacıyla Takviye Edici Gıda Komisyonu kurdu. Takviye edici gıdalarda kullanılacak bileşenlere ilişkin değerlendirmeler bu komisyon tarafından yapılıyor.

Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri, her iki Bakanlığı temsilen seçilmiş konusunda uzman 6 bilim insanı ile takviye edici gıda konusunda deneyimli 15 üyenin görev aldığı komisyon 2013 yılından bu yana 110 toplantı gerçekleştirdi.

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Takviye edici gıdalara Bakanlığın onay belgesi vermeye başladığı 2014 yılında toplam 79 belge düzenlenirken, bu rakam 2019'da 1457'ye, 2020'de 2 bin 631'e yükseldi. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 1709 belge düzenlendi.

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Bakanlık tarafından bugüne kadar 8 bin 209 yerli ve 2 bin 740 ithal olmak üzere 10 bin 949 takviye edici gıdaya onay verildi.

Çoğunlukla vitamin, mineral içerikli ürünlere onay düzenlenirken, önceki yıllara kıyasla sektörün son dönemde bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.

"DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇİLMELİ" UYARISI

Diyetisyen Senanur Çevik, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve daha sağlıklı olabilmek amacıyla gıda takviyesi kullanımının arttığını söyledi.

Yapılan anketlerde de gıda takviye kullanımının yüzde 13'ten yüzde 28'lere çıktığına dikkati çeken Çevik, "Gıda takviyelerini kullanmadan önce doktor kontrolünden geçilmelidir. Takviyeleri kullanırken önerilen miktarları aşmamak gereklidir." dedi.

Çevik, Kovid-19 sürecinde C, D vitamini, çinko ve Omega-3'ün en çok kullanılan takviyeler olduğunu belirterek, B12, beta glukan, selenyum ve propolis kullanımında da ciddi artış yaşandığını dile getirdi.

Salgından önce ithal takviyelerin kullanıldığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde doktorların ve eczacıların da tavsiyesiyle yerli takviyeler daha çok tercih edilmeye başlandı. Diyet programlarında da gıda takviyeleri çok önemli yer tutuyor. Biz danışanlarımıza, beslenme programına başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçmesini öneririz. Gerekli kontrollerin ardından kişiye gıda takviyesi önerilerinde bulunuyoruz. Her vitamin ve mineralin vücudumuzda ayrı bir görevi vardır. Eksikliğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle eksikliğinin saptanması ve sonrasında gıda takviyesiyle desteklemesi çok önemli."

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#Takviye Edici Gıda#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Takviye Gıda