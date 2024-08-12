8 milyon araç için son gün 31 Aralık

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Yıl sonuna kadar araçların UTTS montajının yapılması gerektiğini bildiren Önkol, “31.12.2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Aksi durumda bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarını gider gösterebilmesi mümkün olmayacak” diyerek şu bilgileri verdi: “Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, UTTS montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Firmalar www.utts.gov.tr internet adresine, kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra, başvuru işlemi başlatarak UTTS Ana Kullanıcı Hesabı açacaklar ve bütün süreç bu sistem üzerinden yürütülerek sonuçlandırılacaktır.”