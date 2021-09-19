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8 ayda 11,9 milyon dolarlık çay ihracı

#İhracat#Çay İhracatı#Karadeniz
8 ayda 11,9 milyon dolarlık çay ihracı

Türkiye, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde 110 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir elde etti.

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AA- Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkeden bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 49 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Fransa ve Hollanda, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 868 bin 731, Almanya'ya 1 milyon 210 bin 136, ABD'ye 810 bin 115, KKTC'ye 510 bin 145, Fransa'ya 494 bin 672, Hollanda'ya ise 465 bin 285 dolarlık çay satıldı.
Geçen yıldan farklı olarak Etiyopya, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Polonya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dönemde çay gönderildi.

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İHRACATIN YÜZDE 65'LİK KISMI RİZE'DEN

Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen çay ihracatı ile 2 bin 753 ton çay karşılığı 10 milyon 763 bin 356 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yaklaşık yüzde 11'lik artış sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 65'lik kısmı ise Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

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"110 ÜLKEYE İHRACAT YAPILMASI ÖNEMLİ BİR BAŞARI GÖSTERGESİDİR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'in önemli tarımsal ürünü olan çayın ihracatının her geçen yıl artmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi

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Gürdoğan, 110 ülkeye çay ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk çayının yüzde 55'lik kısmı, Türk nüfusumuzun yoğunlukta olduğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. İhracatın 65'lik kısmı ise Rize ilimizden yapıldı. İhracatta birinci sırada yer alan Rize'yi, İstanbul ve Ankara takip etti. Türkiye'nin çay ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış yaşandı."

Türkiye'den ağırlıklı olarak siyah çay ihracatı yapıldığını ancak bunun yanı sıra son yıllarda yeşil çay ihracatının da sürekli arttığını belirten Gürdoğan, "Ürün çeşitliliğimizin artması ve yeni, aromalı ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız çok daha üst rakamlara çıkacaktır." dedi.
Gürdoğan, son yıllarda önemli çay tüketiminin olduğu Rusya Federasyonu ve Körfez ülkelerine de çay ihracatında artış yaşandığını ifade etti.

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#İhracat#Çay İhracatı#Karadeniz