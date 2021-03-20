8.4 milyar TL’lik anlaşma

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye’nin 4 büyük kulübü arasında 8.4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, taraflara teşekkür ederek, zor süreci güzel bir şekilde atlattıklarını söyledi. Aydın, “Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık, hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

GELECEĞE İMZA



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise Türkiye’de sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle, kamu bankalarının öncülüğünde başladıkları finansal yeniden yapılandırma sürecinde en üst düzeyde sorumluluk hissederek ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Bugün bir sözleşmenin ötesinde, Türk sporunun geleceğine imza attıklarını dile getiren Ateş, “Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi’nin katılımlarıyla toplam 8.4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.



2.5 YILI ÖDEMESİZ

Sözleşmenin imzalanmasıyla işleyecek yeni sürece ilişkin Ateş, şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkân tanımak amacıyla geçirilen 1 yıllık ödemesiz döneme ilave ilk 1.5 yıl, kulüplerimiz konsorsiyum bankalarına herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek. Böylece toplamda 2.5 yıllık bir ödemesiz dönem oluşacak. Sonraki dönemlerde ise gelir performansına dayalı, toplam 9.5 yıllık bir finansman modeli oluşturulacak.”

MALİ DİSİPLİN

Spor kulüplerinin sahadaki başarısının mali güçleriyle birebir bağlantılı olduğunu ve mali gücün mali disiplin gerektirdiğini dile getiren Ateş, şöyle devam etti: “Ödemesiz dönem ile başlayacak geçiş sürecinde de denk bütçenin oluşturulması, kulüplerimiz için hayati öneme sahip olacak. Dolayısıyla kulüp başkanları, yöneticileri ve profesyonellerine, mali disiplinin sağlanması ve sürdürülebilirliği konusunda her zamankinden fazla sorumluluk düşecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonumuz da buradaki süreçlerin gözetilmesinde aktif rol alarak, kulüplerimizi yakından denetleyecek.”

YOĞUN ÇALIŞMA

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan da yoğun bir çalışma göstererek süreci yürüttüklerini belirterek, spor endüstrisinin öneminden bahsetti. Arslan, “Biz de bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün de konsorsiyumda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

‘YENİ SORUMLULUK’

HAKAN Ateş, kulüplerin azalan gelirleri ve değişen ihtiyaçlarıyla şekillenen taleplerini karşılamak üzere bankalar olarak omuzlarına yeni bir sorumluluk yüklediğini belirterek, şunları söyledi: “Mevcut borçların yapılandırılmasının yanında, kulüplerimizin futbol ailesi ve 3. taraflara kısa vadede ödemekle yükümlü oldukları bedellerin finansmanını ve böylece ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki taahhütlerini de yerine getirmesini sağlamak üzere güçlerimizi birleştirdik.”

‘KULÜPLER RAHATLAYACAK’

TFF Başkanı Nihat Özdemir anlaşmayla ilgili, “Uzun süren görüşmeler neticesinde dört büyük kulübümüz yeniden yapılandırmaya imza atıyor. Bu yapılandırmayla kulüplerimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır. Nefes alıp önlerine daha rahat bakabilecekler” dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşma için “1 yıldan söz ediliyor ama bu 3 yıllık bir süreç aslında. Bankalarımızın desteği çok sevindirici. 2-3 yıl başkan olalım har vurup harman savuralım diye düşünenler olabilir. Böyle bir şey yok. Yeni gelecek yönetimlerin buna uyması gerekir” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, “Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2.5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi yüzde 4.5 - yüzde 5’lere getirilmesidir. Legal bahis 60 milyon liraya kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direkt Bankalar Birliği’ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır” şeklinde değerlendirme yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise “Bugün bir milat. İnşallah gelecekte bunun hakkını verecek davranışlarda bulunuruz. Hepimiz buralara getirdik bu durumu. İleride daha düzenli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeselerdi Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık” diye konuştu. Kurallara uymayan kulübün Bankalar Birliği tarafından ceza alacağını vurgulayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz” dedi.

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