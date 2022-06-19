‘785 milyon Euro kazanç sağlayacağız’

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Projeyi yerinde inceleyen Karaismailoğlu, “Bugün yerinde incelemediğimiz Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Marmaray ile entegredir ve 8 durağı vardır. Bu kapsamda mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şekilde duran 8.3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bu yeni konseptte güzergah hem demiryolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani, çevreci bir demiryolu hattından bahsediyoruz. Proje kapsamında 7.3 kilometrelik yaya yolu, 6.3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 adet yaya altgeçidi, 3 adet yaya üst geçidi, 1 adet karayolu üst geçidi, 12 adet karayolu altgeçidi ve 2 adet de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor. Projemizle İstanbul halkına hızlı, rahat, çevreci ve hibrit bir ulaşım imkânının yanında bisiklet ve scooter kullanım alanları ile birlikte spor ve gezinti alanları da var. Proje çalışmalarında bugüne kadar 42 bin 570 metre rayın, 410 adet katener direğinin ve 24 kilometrelik enerji telinin demontajını tamamladık. Yeni sistemin kurulması için hazırlıkları bitirdik. Yüzde 43 oranında ilerleme kaydettiğimiz projenin tamamlanmasıyla birlikte 215 bin metrekarelik çalışma alanında demiryolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü de yaya yürüme, dinlenme alanlarından oluşacaktır. Böylece daha önce sadece demiryolu için kullanılan alanın yüzde 57’sinin yaya kullanımına açık yeşil alan olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

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2023’TE BİTECEK

Projenin Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünde 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum; karayolu bakım ve işletmesi açısından 425 milyon 562 bin Euro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin Euro ve zamandan 242 milyon 544 bin Euro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin Euro kazanç sağlayacağız” açıklamalarında bulundu.