77 milyon kişi daha aşırı yoksullaştı

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Raporda, gelişen her 5 ülkeden birinde kişi başı GSYİH’nin 2023 yılı sonunda bile 2019 seviyelerine dönemeyeceği belirtildi. 2021’de gıda fiyatlarının son on yılın en yükseğine tırmanmasının yanı sıra Ukrayna’daki savaşın birçok ülke için ekonomik görünümü önemli ölçüde kötüleştirme riskinin de altı çizildi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini finanse etme hedefi devam ederken karşılaşılan sonuçların endişe verici olduğunu belirterek, “Yüz milyonlarca insanın açlık ve yoksulluktan kurtulmasını sağlamak adına harekete geçmemenin hiçbir mazereti olamaz. Yeşil ekonomiye, sosyal korumaya, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimde kimseyi geride bırakmadan yatırım yapmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

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Rapora göre, en yoksul gelişmekte olan ülkeler gelirlerinin yüzde 14’ünü borçlarının faizi için ödüyor. Gelişen ülkeler pandemi nedeniyle eğitim, altyapı ve diğer harcamalarda kesintiye gitmek zorunda kalırken; Ukrayna’daki savaşın, yüksek enerji ve emtia maliyetleri de eklendiğinde mevcut durumu daha da kötüleştireceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, sağlık harcamaları da global gelişmelerden olumsuz etkilendi. Savaştan önce, gelişen ülkeler 100 kişiden 24’ü için yeterli Covid-19 aşısına sahipken; gelişmiş ülkelerde bu oran 100 kişide yaklaşık 150 oldu. Raporda, 2020’de şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkarak 161.2 milyar dolara ulaşan Resmi Kalkınma Yardımı’nın rekor düzeyde büyümesine dikkat çekilirken; 13 ülkenin Resmi Kalkınma Yardımı’nı kestiği belirtildi. Raporda ayrıca, Avrupa’daki mültecilere yapılan harcamaların artması ve Ukrayna’daki krizin etkileri nedeniyle en yoksul ülkelere sağlanan yardımın kesilmesi endişesine dikkat çekildi.