76 milyar liralık yapılandırma

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı.

Yetkililer, son günü beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular “www.gib.gov.tr” veya “www.turkiye.gov.tr” internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.



İLK 2 TAKSİT ŞARTI

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda, haklarını kaybetmemeleri için ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor.